صور | جانب من أداء المواطنين بمختلق المناطق لشعائر صلاة العيد في الساحات والمساج

صور | جانب من أداء المواطنين بمختلق المناطق لشعائر صلاة العيد في الساحات والمساجد أعاده الله عليكم و على بلادنا بالخير والبركة . #ليبيا #المرصد
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