الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك بداية من يوم السب

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك

بداية من يوم السبت 09–07–2022

ملخص عام طقس معتدل ومستقر على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ على اغلب المناطق , بينما تكون اليوم مابين (37-38)مْ على بني وليد وابونجيم وتسجل إنخفاض يوم الغد .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر , مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم ويوم الغد علي بعض مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31) مْ على المناطق الساحلية, مابين (39-42) مْ على جالو والجغبوب وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42) مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة وباقي مناطق يوم الاثنين.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38) مْ.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك