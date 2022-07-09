صور | الصفوف تراصت لأول مرة بعد الوباء .. من صلاة العيد حول العالم . #ليبيا #الم

صور | الصفوف تراصت لأول مرة بعد الوباء .. من صلاة العيد حول العالم . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الخطوط الجوية الافريقية تستلم طائرتها الإيرباص A320 | 5A-ONB بعد خضوعها للصيانة
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيون يبحثون عن رفات أبنائهم في صحراء ترهونة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
متأثر بالكتلة الهوائية… الارصاد تغييرات في طقس هذه المناطق
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
بعد اسبوع متقلب.. مؤشر سعر صرف الدولار الامريكي يستقر مقابل سلة عملات
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك