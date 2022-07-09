بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العملية السياسية في ليبيا،جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا، والتي تطرق خلالها الجانبان إلى عدة قضايا من بينها ليبيا،

وكان المبعوث الإيطالي لليبيا نيكولا أورلاندو أكد خلال زيارته ابوظبي في وقت سابق التزام بلاده بوحدة واستقرار ليبيا.

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