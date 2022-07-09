قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن التحدي الأكبر الذي يواجه الانتخابات هو الانقس

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن التحدي الأكبر الذي يواجه الانتخابات هو الانقسام الإداري، وأوضح عقيلة صالح أن سبب إعفاء حكومة الدبيبة، هو عدم قدرتها على توحيد المؤسسات، وأن تكليف حكومة باشاغا جاء على أساس توافق ليبي ليبي، وبين عقيلة صالح أن دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وأنه سحب الثقة من حكومة الدبيبة لإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها الكهرباء والصحة.

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