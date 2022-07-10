نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحد (2022/07/10 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح بحري إلى براني ويكون متغير الاتجاه صباحا على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة تصل اليوم الى (15) عقدة على ساحل سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.75) متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل اليوم الى (20) عقدة على ساحل البريقة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.00) متر.
• البحر قليل الاضطراب اليوم الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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