نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (2022/07/10 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح بحري إلى براني ويكون متغير الاتجاه صباحا على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة تصل اليوم الى (15) عقدة على ساحل سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.75) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل سرت.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل اليوم الى (20) عقدة على ساحل البريقة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.00) متر.

• البحر قليل الاضطراب اليوم الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.