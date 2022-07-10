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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست السبت، تحدث فيه عن

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست السبت، تحدث فيه عن سبب عزمه زيارة السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، أكد أنه سيوضح لقادة المنطقة مدى أهمية إحراز تقدم في ملف ليبيا، واعتبر الرئيس الأمريكي، أن إدارته تواجه العديد من التحديات في المنطقة كأزمة الجمود السياسي في ليبيا، قائلا إنه يجب معالجة هذه القضايا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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