يفتتح الدوري السداسي من منافسات مرحلة التتويج بالممتاز الأربعاء القادم على ملعب سوسة بتونس، بين فريقي الاتحاد و الأهلي بنغازي، و كان كلا الفريقين قد باشرا استعداداتهما لهذا الدور منذ أيام حيث يسعى الاتحاد لتحقيق بداية قوية في المنافسة، فيما يتطلع الأهلي بنغازي للظفر بنقاط المباراة في مستهل لقاءات المشهد الختامي للدوري الليبي لكرة القدم

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