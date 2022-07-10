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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، إن حرية التعبير متاحة لكل الل

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، إن حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود وهذا أمر طبيعي وصحي، لكنه استدرك بأن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها، وشدد الدبيبة، في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة، على أن السلطات في الدولة تحمي من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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