عاجل > رئيس مجلس النواب يطالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والرقابة بفتح تح

عاجل > رئيس مجلس النواب يطالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والرقابة بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار إنقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة . ⚡️طلب التحقيق يشمل النقص الحاد في الوقود ويطالب المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.#ليبيا #المرصد ( المتحدث )
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ليبيا مباشر
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