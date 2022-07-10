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عاجل > رئيس مجلس النواب يطالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والرقابة بفتح تح

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > رئيس مجلس النواب يطالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والرقابة بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار إنقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة . ⚡️طلب التحقيق يشمل النقص الحاد في الوقود ويطالب المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.#ليبيا #المرصد ( المتحدث )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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