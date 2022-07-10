عاجل > رئيس مجلس النواب يطالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والرقابة بفتح تح

عاجل > رئيس مجلس النواب يطالب النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والرقابة بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار إنقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة . ⚡️طلب التحقيق يشمل النقص الحاد في الوقود ويطالب المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.#ليبيا #المرصد ( المتحدث )