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أعلنت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، أن ا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، أن اللجنة المشكلة من الاتحاد الأفريقي حول ليبيا تبحث عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا بمشاركة كل الأطراف، والذي سيحدد الليبيون مكانه وزمانه باعتباره شأنا خاصا بهم، مضيفة أن الاتحاد يركز على المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي القائم والذي تبنته المجموعة الدولية في برلين
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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