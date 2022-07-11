الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الإثنين 11–07–2022

ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ على اغلب المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق ، مع احتمال تكون زوابع رعدية هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41) مْ .

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07)