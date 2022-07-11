الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الإثنين 11–07–2022
ملخص عام: تبقى الأجواء معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ على اغلب المناطق .
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32) مْ.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق ، مع احتمال تكون زوابع رعدية هذا اليوم.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41) مْ .
الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38) مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07)
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