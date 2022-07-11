نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الإثنين (202207/11)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الريح متغير الاتجاه الى براني يتحول مساءا الى شرقي على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.