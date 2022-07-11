نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الإثنين (202207/11)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
• الريح متغير الاتجاه الى براني يتحول مساءا الى شرقي على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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