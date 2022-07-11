أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، “نيكولا أورلاندو”، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات، بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، الإثنين.

جاء ذلك عقب لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، “بول سولير”، في باريس، لمناقشة العملية السياسية في ليبيا وسبل الحفاظ عليها.

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