قالت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا، وحيدة العياري، إن ال

قالت الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا، وحيدة العياري، إن اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة.

وأفادت العياري، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المؤتمر سيكون مساراً تكميلياً في حال فشل المسار الراهن، موضحة أن الاتحاد يركز على المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي القائم، مؤكدة أن دول الجوار الأفريقي والدول الأوروبية تتضرر مما يحدث في ليبيا من تواجد للمرتزقة والسلاح والهجرة غير المشروعة.

#الحدث_الليبي