نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (2022/07/12 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الريح شرقي الي براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الي قليلة السحب.

• الريح بحري الي شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.