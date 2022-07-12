عاجل ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (2022/07/

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (2022/07/12 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب .
• الريح شرقي الي براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الي قليلة السحب.
• الريح بحري الي شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك