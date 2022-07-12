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بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء مع رئيس المحكمة العل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء مع رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة،و يأتي ذلك ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها النائب، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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