قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن مؤشر الإصابات بكورونا ارتفع في الآونة الأخي

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن مؤشر الإصابات بكورونا ارتفع في الآونة الأخيرة حيث سجل المركز إصابات بكورونا أكثر بمعدل الضعف مما سجل الأسبوع الماضي، ودعا المركز في بيان له الثلاثاء المواطنين إلى سرعة أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات، مذكرا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

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