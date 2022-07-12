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قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن مؤشر الإصابات بكورونا ارتفع في الآونة الأخي

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن مؤشر الإصابات بكورونا ارتفع في الآونة الأخيرة حيث سجل المركز إصابات بكورونا أكثر بمعدل الضعف مما سجل الأسبوع الماضي، ودعا المركز في بيان له الثلاثاء المواطنين إلى سرعة أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات، مذكرا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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