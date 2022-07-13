عُقِد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي، الثلاثاء، اجتماع موسع بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنهما للقضاء، بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في منشور عبر فيسبوك، بأن الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم وعددا من المسؤولين؛ تناول أزمة نقص الوقود والانقطاعات المتكررة والكبيرة للكهرباء ونقص مادة الغاز والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، والحلول التي من شأنها معالجتها.

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