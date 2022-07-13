قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه قد تم اعتراض 299 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 03 يوليو إلى 09 يوليو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مواني طرابلس والزاوية وصبراتة والخمس والقره بوللي وزليتن، مبينة أن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 10272 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.

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