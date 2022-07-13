نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأربعاء (13/07/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأربعاء (13/07/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط من مساء الغد على الساحل من درنة الى طبرق تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل مساء الغد الى (2.75) متر

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني بوجه عام بينما يكون مساء اليوم شرقي على الساحل من زوارة الى طرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الي قليلة السحب.

• الريح بحري الي شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة ويصل مساء الغد الى (25) عقدة على الساحل من درنة الى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر ويصل مساء الغد (2.75) متر على الساحل من درنة الى طبرق.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب مساء الغد على الساحل من درنة الى طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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. التاريخ: 13/07/2022م