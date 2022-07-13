ناقش المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فكي”، دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة والأمن والاستقرار، وتحديد ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال “نورلاند” في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر تويتر، الثلاثاء ، “ناقشنا الجهود المبذولة لتحديد ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يكون فعالًا ومؤثرًا ويمكنه الاستمرار في تيسير التقدم المحرز خلال عُهدة ستيفاني وليامز”.

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