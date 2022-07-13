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أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن “هنا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن “هناك عزوف ملحوظ على إجراء المسحات لفيروس كورونا بين المواطنين”، مشيرا إلى أن “الإعلان عن موجة خامسة في البلاد أو عدمه هذا من اختصاص وزير الصحة أو مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض”، كما توقّع أن يكون هناك تصريحات إعلامية رسمية بخصوص فيروس كورونا”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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