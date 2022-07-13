صور | بحضور حفتر و الناظوري .. القيادة العامة تنظم معايدة لعدد من الضباط في مقره

صور | بحضور حفتر و الناظوري .. القيادة العامة تنظم معايدة لعدد من الضباط في مقرها بمناسبة عيد الأضحى . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
حالة من الجدل يشهدها الشارع الليبي، في ظل تساؤلات حول مدى صحة وجود مصانع لتعدين
تم النشر منذُ 6 دقائق
#عاجل #خاص رئيس لجنة التسليم والاستلام لمجلس إدارة مؤسسة النفط “مصطفى سميو” يؤ 2022-07-13 18:15:38
تم النشر منذُ 18 دقيقة
#عاجل| مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تجديد مهمة لجنة الخبراء الدوليين في ليبيا
تم النشر منذُ 53 دقيقة
“عون” لصدى: رفض صنع الله وعدمه سواء.. والعالم عندما يقتضي حاجته من المستقوين به 2022-07-13 17:21:35
تم النشر منذُ ساعة واحدة
أضف تعليقـك