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صور | بحضور حفتر و الناظوري .. القيادة العامة تنظم معايدة لعدد من الضباط في مقره

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بحضور حفتر و الناظوري .. القيادة العامة تنظم معايدة لعدد من الضباط في مقرها بمناسبة عيد الأضحى . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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