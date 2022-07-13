صور | صنع الله ينهي رحلته إلى الحج ويعود من الأراضي المقدسة رأسًا إلى المؤسسة في #طرابلس ويجتمع بموظفيها الذين غادروها بوقت سابق اليوم مما سبب تعثر التسليم والاستلام ، وفقًا للجنة المشكلة من الدبيبة بالخصوص . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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