صور | صنع الله ينهي رحلته إلى الحج ويعود من الأراضي المقدسة رأسًا إلى المؤسسة في #طرابلس ويجتمع بموظفيها الذين غادروها بوقت سابق اليوم مما سبب تعثر التسليم والاستلام ، وفقًا للجنة المشكلة من الدبيبة بالخصوص . #ليبيا #المرصد