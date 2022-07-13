عاجل

صور | صنع الله ينهي رحلته إلى الحج ويعود من الأراضي المقدسة رأسًا إلى المؤسسة في

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | صنع الله ينهي رحلته إلى الحج ويعود من الأراضي المقدسة رأسًا إلى المؤسسة في #طرابلس ويجتمع بموظفيها الذين غادروها بوقت سابق اليوم مما سبب تعثر التسليم والاستلام ، وفقًا للجنة المشكلة من الدبيبة بالخصوص . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك