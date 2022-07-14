الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الخميس 14–07–2022
ملخص عام: درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-35)مْ.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-34)مْ.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب متفرقة على الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.
الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:16)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09)
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