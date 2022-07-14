عاجل > السفير الامريكي ريتشارد نورلاند : نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤس

عاجل > السفير الامريكي ريتشارد نورلاند : نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط الحيوية لاستقرار #ليبيا وازدهارها .

⚡️يمكن الطعن في قرار اقالة مجلس المؤسسة في المحكمة ولكن يجب ألا يتطور لمواجهة مسلحة.

⚡️المؤسسة ظلت مستقلة سياسياً وكفوءة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله.

⚡️اعتبارات السياسة العامة الرئيسية لليبيا هي إعادة إنتاج النفط والغاز بآلية لإدارة ومراقبة الإيرادات بشفافية .

⚡️هل سيدرك القادة الليبيون من جميع الأطراف أن هذه التطورات تثبت مرة أخرى الحاجة الملحة لإرادة سياسية وتنازلات وتهيئة الجو للاتخابات؟ #المرصد ( تغريدة )