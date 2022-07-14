نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس ( 14/07/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس ( 14/07/20229)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط من مساء اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعته إلى (25) عقدة .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرقي إلى براني بوجه عام بينما يكون براني إلى بحري على ساحل مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح بحري إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة تصل من مساء اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر ويصل إلى (2.75) متر على ساحل طبرق وأقصى الساحل الشرقي.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل طبرق وأقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 14/07/2022