نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس ( 14/07/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس ( 14/07/20229)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط من مساء اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعته إلى (25) عقدة .
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرقي إلى براني بوجه عام بينما يكون براني إلى بحري على ساحل مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح بحري إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة تصل من مساء اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر ويصل إلى (2.75) متر على ساحل طبرق وأقصى الساحل الشرقي.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل طبرق وأقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
————————————————————————————————–
التاريخ: 14/07/2022
أضف تعليقـك