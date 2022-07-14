طالب رئيس مؤسسة النفط المقال، مصطفى صنع الله، النائب العام الصديق الصور، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال، احتقام مقر المؤسسة، مشيرا أنه تقدّم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، تضمن تقريرا حول الأضرار الحاصلة داخل المبنى وتكسير عدد من المداخل والمخارج بما في ذلك المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى.

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