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أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، توفيق الدرسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ،

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، توفيق الدرسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ،أن المستشفيات تعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات والمعدات، قائلا: رأينا أن يتم تخصيص بند التحسين والتطوير بالتعاون مع وزير الصحة وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة ومن كل الإدارات في رئاسة الوزراء وأن يتم تخصيص المبالغ إلى المستشفيات المستفيدة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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