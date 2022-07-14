أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، توفيق الدرسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ،أن المستشفيات تعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات والمعدات، قائلا: رأينا أن يتم تخصيص بند التحسين والتطوير بالتعاون مع وزير الصحة وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة ومن كل الإدارات في رئاسة الوزراء وأن يتم تخصيص المبالغ إلى المستشفيات المستفيدة.
#الحدث_الليبي
أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، توفيق الدرسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ،
أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، توفيق الدرسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ،أن المستشفيات تعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات والمعدات، قائلا: رأينا أن يتم تخصيص بند التحسين والتطوير بالتعاون مع وزير الصحة وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة ومن كل الإدارات في رئاسة الوزراء وأن يتم تخصيص المبالغ إلى المستشفيات المستفيدة.
أضف تعليقـك