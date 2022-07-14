أكد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة، توفيق الدرسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ،أن المستشفيات تعاني نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات والمعدات، قائلا: رأينا أن يتم تخصيص بند التحسين والتطوير بالتعاون مع وزير الصحة وبمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة ومن كل الإدارات في رئاسة الوزراء وأن يتم تخصيص المبالغ إلى المستشفيات المستفيدة.

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