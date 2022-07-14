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أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حملة توعية حول أهمية تلقى التطعيم ضد فيروس ك

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حملة توعية حول أهمية تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في المنطقة الشرقية مع ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا، وتقام هذه الحملة في سرت وأجدابيا وبنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق وامساعد وبيرالأشهب والواحات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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