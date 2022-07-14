عاجل > الدبيبة يتقدم بشكوى عاجلة إلى النائب العام ضد صنع الله بتهمة ارتكاب ” جنح وجنايات متكاملة ” .

نص الشكوى : صنع الله أتى بأعمال وتصرفات مجرمة قانونا وفقا لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.

⚡️صنع الله تعمد الظهور إعلاميا والتجني بتصريحات فجة غير مسؤولة في حقي وبعض المسؤولين الآخرين .

⚡️صنع الله امتنع عن تنفيذ قرار الحكومة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ومنع لجنة التسليم والاستلام من أداء واجبها .

⚡️ صنع الله عمد بلسانه القدح في ذمتي و وزير النفط وبعض المسؤولين الآخرين و طالهم بالسب والتشهير .

⚡️ ما صدر عن صنع الله فعل مجرم وفق المواد (438) و(439) من قانون العقوبات.

⚡️ امتناع صنع الله عن تنفيذ أوامر الحكومة الصادرة له جريمة وفق المادة ( 234) من قانون العقوبات .

⚡️ ماقام به صنع الله يعد تقصير وامتناع عن القيام بالواجب مجرم بالمادة (237) من قانون العقوبات .

⚡️المعني عمد إلى التحريض على التمرد في تصريحاته ضد واجبات الوظيفة العامة وهو ماتجرمه المادة ( 239) من قانون العقوبات .

⚡️صنع الله تعرض في حديثه بشكل مغرض لعلاقة #ليبيا مع الغير ما يلحق الضرر بمركز دولتنا وعلاقاتها الخارجية مع الدول أو المنظمات الدولية .

⚡️الاضرار بمركز الدولة مجرم بالمادة (167) من قانون العقوبات .

⚡️ صنع الله أتى بأفعال مجرمة تشكل جنح وجنايات بجميع أركانها .

⚡️نأمل الاستجابة العاجلة بالتحقيق ومباشرة إجراءات الدعوى العمومية في مواجهته مع حفظ الحقوق الأخرى كافة. #المرصد