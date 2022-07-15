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عاجل > استمرار الاجتماع بين كل من المعتصمين في الهلال النفطي و مجلس ادارة مؤس

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > استمرار الاجتماع بين كل من المعتصمين في الهلال النفطي و مجلس ادارة مؤسسة النفط الجديد برئاسة بن قدارة بمقر شركة الخليج في #بنغازي و مؤتمر صحفي مرتقب . #ليبيا



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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