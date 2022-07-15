عاجل > استمرار الاجتماع بين كل من المعتصمين في الهلال النفطي و مجلس ادارة مؤس

عاجل > استمرار الاجتماع بين كل من المعتصمين في الهلال النفطي و مجلس ادارة مؤسسة النفط الجديد برئاسة بن قدارة بمقر شركة الخليج في #بنغازي و مؤتمر صحفي مرتقب . #ليبيا