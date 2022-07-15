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شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة ،خروج مظاهرة دعا إليها حراك إراد

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة ،خروج مظاهرة دعا إليها حراك إرادة الشعب، للمطالبة بتغيير الأجسام التشريعية و إسقاط البرلمان و الملجس الأعلى للدولة ،وإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية فى أقرب وقت، كما طالب المشاركون في المظاهرة بحماية النفط بإعتباره هو المصدر الوحيد لقوت الليبيين.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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