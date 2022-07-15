شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة ،خروج مظاهرة دعا إليها حراك إرادة الشعب، للمطالبة بتغيير الأجسام التشريعية و إسقاط البرلمان و الملجس الأعلى للدولة ،وإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية فى أقرب وقت، كما طالب المشاركون في المظاهرة بحماية النفط بإعتباره هو المصدر الوحيد لقوت الليبيين.
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شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة ،خروج مظاهرة دعا إليها حراك إراد
شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة ،خروج مظاهرة دعا إليها حراك إرادة الشعب، للمطالبة بتغيير الأجسام التشريعية و إسقاط البرلمان و الملجس الأعلى للدولة ،وإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية فى أقرب وقت، كما طالب المشاركون في المظاهرة بحماية النفط بإعتباره هو المصدر الوحيد لقوت الليبيين.
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