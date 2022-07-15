عاجل > سفارة #إيطاليا : نرحب بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في جميع المو

عاجل > سفارة #إيطاليا : نرحب بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في جميع الموانئ و هذا تطور إيجابي

⚡️ نأمل أن يكون هذا التطور بشير ديناميكية جديدة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في #ليبيا .

⚡️ نأمل أن تؤدي هذه الخطوة لتجاوز الخلافات والانقسامات بما في ذلك حتى بداخل السلطة التنفيذية .

⚡️ نؤكد على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية للسكان عاجلاً وتجديد الحوار السياسي الليبي الليبي حول خريطة طريق توافقية للإنتخابات بدعم من الأمم المتحدة.

⚡️ندعو جميع الأطراف إلى العمل البناء بإتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العدلية والحوار. #المرصد