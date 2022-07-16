رحبت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا ور

رحبت سفارة إيطاليا لدى ليبيا، بالإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا ورفع القوة القاهرة في جميع المواني.

ودعت السفارة في سلسلة تغريدات عبر تويتر جميع الأطراف إلى العمل البناء باتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العدلية والحوار، معربة عن أملها في أن يسهم هذا التطور في التغلب على الخلافات والانقسامات بما في ذلك الخلاف على الحكومة.

#الحدث_الليبي