أكد الملك “سلمان بن عبد العزيز” والرئيس الأمريكي “جو بايدن”، دعمهما لانخراط الأط

أكد الملك “سلمان بن عبد العزيز” والرئيس الأمريكي “جو بايدن”، دعمهما لانخراط الأطراف الليبية في العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة من أجل التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الجانبان في بيان مشترك في ختام زيارة “بايدن” إلى “الرياض” عن دعمهما لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، داعين إلى مغادرة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب دون إبطاء وفقا لقرار مجلس الأمن.

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