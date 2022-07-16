استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، اليوم السبت، عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي؛ وناقش الطرفان إمكانيات علاج نقاط الخلاف التي تعيق اعتماد المسار الدستوري، وشهد الاجتماع حضور عضوا مجلس النوّاب أيمن سيف النصر والمبروك الكبير ، والذين أكدوا على ضرورو الوصول إلى حل لجميع العراقيل وتسيير السبل للوصول إلى الانتخابات .

#الحدث_الليبي