غادر أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة متجهين نحو المدينة المنورة؛ بعد اتمام منا

غادر أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة متجهين نحو المدينة المنورة؛ بعد اتمام مناسكهم بطواف الوداع، وجاء ذلك وفق بيان ، اليوم السبت، للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، أعنت فيه مغادرة أول فوج من حجاج ليبيا مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وأدى حجاج ليبيا يوم الثلاثاء الماضي طواف الوداع بمكة المكرمة، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.

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