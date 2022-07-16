البيان الختامي لــ “قمة جدة ” حول الأزمة الليبية :

– ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت

– ضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء

– ندعم توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة

– نقدر استضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة

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