البيان الختامي لــ “قمة جدة ” حول الأزمة الليبية :
– ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت
– ضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء
– ندعم توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة
– نقدر استضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
البيان الختامي لــ “قمة جدة ” حول الأزمة الليبية : – ضرورة عقد انتخابات رئاسية
البيان الختامي لــ “قمة جدة ” حول الأزمة الليبية :
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