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البيان الختامي لــ “قمة جدة ” حول الأزمة الليبية : – ضرورة عقد انتخابات رئاسية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

البيان الختامي لــ “قمة جدة ” حول الأزمة الليبية :
– ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت
– ضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء
– ندعم توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة
– نقدر استضافة مصر للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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