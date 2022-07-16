أعلنت شركة سونلغاز الجزائرية الحكومية مواصلة تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا ي

أعلنت شركة سونلغاز الجزائرية الحكومية مواصلة تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا يوميًا أمام الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يعاني منه الليبيون، وجاءت تصريحات المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال من ولاية الطارف الحدودية مع تونس؛ حيث أشار إلى تصدير ما يعادل 500 ميغاوات من الكهرباء نحو الخارج، مبرزًا أن عملية تصدير الكهرباء إلى الدول الجارة على غرار تونس وليبيا التي شُرع فيها منذ سنوات تجري بصفة يومية

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