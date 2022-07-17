نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاحد (2022/07/17 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط اليوم على ساحل الخليج ودرنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني يتحول الى بحري يوم الغد على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .

• الريح شرش الى بحري بوجه عام ويكون براني على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل الخليج ودرنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.75) متر يصل يوم الغد الى (2.50) متر على الساحل الممتد من الجبل الاخضر الى اقصى الساحل الشرقي.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل الممتد من الجبل الاخضر الى اقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.