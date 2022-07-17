نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاحد (2022/07/17 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط اليوم على ساحل الخليج ودرنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني يتحول الى بحري يوم الغد على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
•
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .
• الريح شرش الى بحري بوجه عام ويكون براني على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل الخليج ودرنة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.75) متر يصل يوم الغد الى (2.50) متر على الساحل الممتد من الجبل الاخضر الى اقصى الساحل الشرقي.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل الممتد من الجبل الاخضر الى اقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
أضف تعليقـك