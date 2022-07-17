أكد رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، خلال اجتماعه أمس السبت في العاصمة الزامبية لوساكا، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

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