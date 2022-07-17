شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على أن المؤسسة لن تكون منحاز لأي طرف في الصراع السياسي.

وقال بن قدارة في تصريحات للحدث: “لن نكون مع طرف معين أو آخر ولن يكون لدينا انتماء سواء جهوي أو قبلي أو سياسي أو أيديولوجي”، مؤكدا أن المؤسسة ستكون أداة لتحسين دخل الليبيين وزيادة الإنتاج وتطوير قطاع النفط.

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