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خبر | عثمان عبدالجليل و عصام أبوزريبة وزيرا الصحة والداخلية بحكومة باشاآغا يتفقد

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | عثمان عبدالجليل و عصام أبوزريبة وزيرا الصحة والداخلية بحكومة باشاآغا يتفقدان مستشفى الزهراء العام في منطقة #ورشفانة وبعض المرافق الأخرى في المنطقة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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