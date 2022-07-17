خبر | عثمان عبدالجليل و عصام أبوزريبة وزيرا الصحة والداخلية بحكومة باشاآغا يتفقد

خبر | عثمان عبدالجليل و عصام أبوزريبة وزيرا الصحة والداخلية بحكومة باشاآغا يتفقدان مستشفى الزهراء العام في منطقة #ورشفانة وبعض المرافق الأخرى في المنطقة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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