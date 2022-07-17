أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، اليوم الأحد استئناف التصدير رسمياً من ال

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، اليوم الأحد استئناف التصدير رسمياً من الموانئ النفطية بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة في منشور عبر فيسبوك: إن الناقلة “IBLEA” والتي ترفع العلم الإيطالي دخلت إلى ميناء البريقة التابع لشركة سرت للنفط لشحن كمية من المكثفات، وذلك بعد إعلان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد رفع القوة القاهرة عن المواني النفطية.

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