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حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من احتمالية دخول البلاد في موجة خامسة من فيرو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من احتمالية دخول البلاد في موجة خامسة من فيروس كورونا، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الأسابيع الأخيرة، وشدد مكافحة الأمراض بضرورة أخذ التطعيمات والحفاظ على الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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