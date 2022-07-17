حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من احتمالية دخول البلاد في موجة خامسة من فيرو

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من احتمالية دخول البلاد في موجة خامسة من فيروس كورونا، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الأسابيع الأخيرة، وشدد مكافحة الأمراض بضرورة أخذ التطعيمات والحفاظ على الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

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