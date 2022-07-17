صور | جانب من مشاركة الدبيبة ونائبه و المشري و شكشك والرعيض و الحداد و عماد البن

صور | جانب من مشاركة الدبيبة ونائبه و المشري و شكشك والرعيض و الحداد و عماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء وماجدة الفلاح عضو الحزب وعدد من الشخصيات في حفل السفارة التركية بـ #طرابلس بمناسبة الذكرى السادسة لـ ” الانقلاب الفاشل ” . #ليبيا #المرصد