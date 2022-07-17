بريطانيا تحذر من بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية.

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا الأحد، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الساعات والأيام المقبلة في إنكلترا وأجزاء من ويلز.

وأوضح المكتب أن التحذير، الذي يعني أن الطقس يمثل خطراً على الصحة العامة، سيمتد إلى جنوب اسكتلندا من غد الاثنين، و الثلاثاء مع بدء موجة حر شديدة وغير مسبوقة في تاريخ بريطانيا، حيث يتوقع بلوغ درجات الحرارة مستوى 41 درجة مئوية.

وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر الشديدة التي من المتوقع أن تضرب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بعد أن أصدر مكتب الأرصاد لأول مرة تحذيراً باللون الأحمر، والذي يعني وجود خطر على الحياة بسبب الحر.

ومن المقرر أن تفرض السلطات خفضاً على سرعة المركبات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، فيما أعلن عدد من المدارس إغلاق أبوابه، وستقلص المستشفيات مواعيد المرضى المقررة مسبقاً.

ونصحت العديد من الشركات وأماكن العمل موظفيها بالعمل من المنزل لتفادي التعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما أُلغي عدد من السباقات التي كانت مقررة حرصاً على سلامة الجمهور والمتسابقين، في ظل التوقعات ببلوغ درجة الحرارة مستويات غير مسبوقة.

الجدير بالذكر أن أعلى درجة حرارة سجلت في تاريخ البلاد كانت في مدينة كامبريدج في عام 2019، وبلغت حينها 38.7 درجة مئوية.

الأحد 17-7-2022