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ناشد عميد بلدية غات ” إبراهيم الخليل ” الجهات المسؤولة في الدولة الليبية لتوفير

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناشد عميد بلدية غات ” إبراهيم الخليل ” الجهات المسؤولة في الدولة الليبية لتوفير إمدادات الوقود بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية بالمدينة، والتي أثرت سلبا على توفير الخدمات الصحية، مطالبا بالتدخل قبل حدوث كوارث إنسانية على حد وصفه.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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