ناشد عميد بلدية غات ” إبراهيم الخليل ” الجهات المسؤولة في الدولة الليبية لتوفير إمدادات الوقود بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية بالمدينة، والتي أثرت سلبا على توفير الخدمات الصحية، مطالبا بالتدخل قبل حدوث كوارث إنسانية على حد وصفه.

#الحدث_الليبي